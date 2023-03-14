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Словаччина та Чехія готові брати участь у відбудові України після війни

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Вівторок 14 березня 2023 19:27
Словаччина та Чехія готові брати участь у відбудові України після війни Фото: голова парламенту Словаччини Борис Коллар (facebook.com/BorisKollar)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія та Словаччина висловили готовність брати участь у повоєнному відновленні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційні агенції CTK та TASR.

"Правильна та благородна допомога Україні - це перший крок. Другий - відновлення, і в цьому ми наполягатимемо на тому, щоб бути за столом переговорів, щоб наші компанії та наша економіка отримали свою частку як компенсацію за допомогу", - заявив голова парламенту Словаччини Борис Коллар.

За підрахунками українського уряду, для відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури країни знадобиться 15-17 млрд доларів на рік. Коллар сподівається, що словацькі та чеські будівельні фірми отримають контракти в рамках освоєння цих коштів.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, як відбудовуватимуть повністю знищені українські міста.

Також раніше ми писали, що конференція з питань відбудови України пройде наприкінці квітня цього року.

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