Словаччина стоїть на своєму. Фіцо вимагає дешевий газ і транзит через Україну

Словацький оператор вже не тішить себе надіями про відновлення транзиту російського газу через Україну, але уряд Фіцо наполегливо домагається продовження поставок. Наскільки реально відновлення транзиту і на який варіант може погодитися Україна - розбирався журналіст РБК-Україна Юрій Дощатов.

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Транзит російського газу в ЄС через Україну перекрито вже понад півтора місяця. Але деякі країни досі не змирилися із ситуацією і сподіваються на відновлення постачань колишнім маршрутом. Серед них Словаччина, яка зараз активно цього домагається.

У маршруті поставок газу через Україну також зацікавлена Угорщина. Але поки Будапешт знизив свою активність. Востаннє публічно прем'єр Угорщини Віктор Орбан згадував про транзит наприкінці січня. Він заявив, що хоче "дати відсіч" Україні за перекриття маршруту поставок газу. Але поки що жодних дій Будапешт не вжив. Потім пригрозив, що якщо транзит не відновиться, Угорщина через півроку заблокує продовження санкцій щодо РФ.

Консультації про транзит газу тривають

У Брюсселі на початку поточного тижня відбулися тристоронні консультації ЄС-Словаччина-Україна на рівні міністрів. У них узяли участь єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, міністр економіки Словаччини Деніса Сакова і міністр енергетики України Герман Галущенко.

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, міністр економіки Словаччини Дениса Сакова і міністр енергетики України Герман Галущенко (фото: Міненерго).

Основним питанням для України був імпорт газу. Зараз, у період холодів, Україні доводиться збільшити закупівлю газу в Європі, щоб мінімізувати його використання зі сховищ. Імпорт кілька днів тому піднімався в 1,6 раза - до 25-26 млн кубометрів на добу. 20 і 21 лютого він трохи знизився - до 23 і 22 млн кубометрів відповідно. Газ надходить через Словаччину, Польщу та Угорщину.

У ПСГ до середини лютого залишився мінімальний обсяг газу практично за всю історію країни. За даними європейських майданчиків, на 18 лютого запас становив близько 2,2 млрд кубометрів без урахування 4,5 млрд кубометрів "буферного" газу, який має залишатися недоторканим. Рівень заповнення сховищ знизився до 7,3%. Динаміка скорочення обсягів газу в ПСГ у лютому становить 0,20-0,26% на добу. Імовірно обсяг імпорту доведеться ще збільшити, оскільки 20 лютого атаки росіян знову пошкодили об'єкти газовидобутку.

Україні потрібно знайти кошти для закупівлі щонайменше 1 млрд кубометрів газу до кінця року або товарний грант на такий самий обсяг. Як повідомляє пресслужба Міненерго, під час переговорів обговорювали питання "необхідності в енергоносіях і питання імпорту природного газу з європейських країн-сусідів". Про конкретні домовленості з цього питання Міненерго поки не повідомило.

Друге питання, якого торкалися з ініціативи Словаччини, стосувалося можливості відновлення поставок російського газу через Україну.

За інформацією РБК-Україна, у керівництві Єврокомісії, як і раніше, не підтримують відновлення транзиту, як цього хоче Словаччина. "Позиція Єврокомісії залишається чіткою - планів таких немає (домагатися відновлення транзиту російського газу через Україну - ред.)", - сказав співрозмовник видання. У ЄС не мають наміру порушувати план REPowerEU, який передбачає поступове скорочення і відмову від російського викопного палива до 2030 року.

Міністр Сакова підтвердила, що ЄК не приймає пропозиції Братислави. "На запитання про те, яке негайне рішення є у ЄК у плані необхідного газу для Європи, і особливо для регіону Центральної Європи, ми поки що не отримали конкретної відповіді. Комісія не поділяє нашу точку зору, що відновлення транзиту газу через Українувирішить вищезгадані проблеми", - заявила вона після тристоронньої зустрічі.

Але в Єврокомісії визнають, що потрібно вживати заходів для зниження вартості газу. Доставляти його альтернативними маршрутами дорожче, ніж через Україну. Тому було вирішено створити технічну групу, щоб знайти шляхи вирішення цінового питання. "Я твердо вірю, що Європейська комісія найближчими тижнями доб'ється успіху в ухваленні низки заходів, які фактично зроблять ціни на енергоносії та газ більш доступними для промисловості та домогосподарств", - заявила Сакова.

Словаччина втрачає надію

Як довго триватиме обговорення "транзитного" питання, поки неясно. У словацькій SPP, у якої контракт із "Газпром експортом" до 2034 року, на поставки через Україну поки не сподіваються. "Компанія "Газпром експорт" частково відновила постачання газу для SPP південним маршрутом через "Турецький потік" та Угорщину в Словаччину.

Передбачається, що поставки можуть поступово, протягом весни, вийти на рівень, який забезпечить достатній обсяг природного газу на наступний період", - повідомили РБК-Україна в SPP. Там також не підтвердили інформацію, що з'явилася в деяких ЗМІ на початку лютого, про створення дочірньої компанії для організації транзиту російського газу.

Міф про азербайджанський газ

Проте відновлення транзиту газу через Україну за колишнім маршрутом у принципі можливе. Щоправда, за умови, що газ буде не російський, а, наприклад, азербайджанський. Якщо ЄК і Словаччина знайдуть прийнятний варіант поставок такого газу, то Україна готова буде розглянути пропозиції, заявила нещодавно віцепрем'єр України Ольга Стефанишина. "Якщо за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, ми будемо на них реагувати", - заявила вона.

Про теоретичну можливість відновлення транзиту, але лише не російського газу говорив і Герман Галущенко, і голова профільного комітету ВР Андрій Герус. "Я вважаю, якщо це (транзит - ред.) не збільшує баланс експорту російського газу, то про такий варіант можна говорити. Тобто якщо це не збільшує газові доходи Росії", - заявив Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

Тема закупівлі та транзиту азербайджанського через Україну обговорюється вже близько року, але жодного результату поки що немає. Є великі сумніви, що Баку має вільні обсяги газу для Словаччини. Багато експертів припускають, що газ для транзиту буде закуповуватися в Росії. За інформацією джерел видання в уряді України, в Баку запевняють, що вільний газ у них є. Однак, у будь-якому разі, жодних домовленостей про можливу його закупівлю для поставок через Україну не досягнуто.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що таких домовленостей про транзит азербайджанського через Україну і бути не може. По-перше, він переконаний, що Баку не має вільного газу для збільшення експорту. "Це все міф. Ніякого азербайджанського газу зараз немає. Може, він з'явиться через кілька років, але це буде пару мільярдів кубометрів. А контракти у них вже розписані до 2040 року", - сказав він у коментарі РБК-Україна. "За інформацією, яка в мене є, в енергокомпаніях Словаччини і в уряді прекрасно знають, що власного газу для них в Азербайджані немає", - зазначив Омельченко.

По-друге, якщо навіть припустити, що такий газ є, Росія не пропустить його транзитом через свою територію. "Жодних вільних ресурсів немає для транзиту, крім російського газу. Ні в Азербайджану, ні в Туркменістану, ні в Казахстану. А якщо і є, то Росія його не пропустить через енергетичну стратегію єдиного експортного каналу через "Газпром", - зазначив експерт.

У Росії не дозволяють використовувати "трубу" навіть своїм компаніям, право на це має тільки "Газпром". "Якщо вони не допускають своїх, то чи варто сподіватися, що пустять конкурентів?", - ставить риторичне запитання експерт.

У Словаччині сподіваються, що спільно з Єврокомісією вже найближчим часом знайдуть якесь рішення, щоб знизити ціну газу. "Ми закликали ЄК переглянути правила заповнення сховищ. Країни ЄС повинні мати чіткі правила щодо того, яка країна закуповує газ, коли і в якому обсязі", - заявила Сакова.

Після завершення опалювального сезону, коли попит на газ впаде і ціни на енергоресурси знизяться, напруження навколо теми транзиту трохи спаде. Але якщо для Словаччини не буде знайдений інструмент для зниження ціни газу до літа, імовірно, Братислава разом із Будапештом блокуватимуть чергове продовження санкцій ЄС щодо Росії. Адже остаточно від бажання отримувати російський газу через Україну ні Словаччина, ні Угорщина не відмовилися. Не відмовилася Братислава і від погроз перекрити імпорт газу для України, якщо її аргументи не будуть прийняті.