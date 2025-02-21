Словакия стоит на своем. Фицо требует дешевый газ и транзит через Украину

Словацкий оператор уже не тешит себя надеждами о возобновлении транзита российского газа через Украину, но правительство Фицо настойчиво добивается продолжения поставок. Насколько реально возобновление транзита и на какой вариант может согласиться Украина – разбирался журналист РБК-Украина Юрий Дощатов.

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Транзит российского газа в ЕС через Украину перекрыт уже более полутора месяцев. Но некоторые страны до сих пор не смирились с ситуацией и надеются на возобновление поставок по прежнему маршруту. Среди них Словакия, которая сейчас активно этого добивается.

В маршруте поставок газа через Украину также заинтересована Венгрия. Но пока Будапешт немного свою активность. В последний раз публично премьер Венгрии Виктор Орбан вспоминал о транзите в конце января. Он заявил, что хочет "дать отпор" Украине за перекрытие маршрута поставок газа. Но пока никаких действия Будапешт не предпринял. Потом пригрозил, что если транзит не возобновится, Венгрия через полгода заблокирует продление санкций в отношении РФ.

Консультации о транзите газа продолжаются

В Брюсселе в начале текущей недели прошли трехсторонние консультации ЕС-Словакия-Украина на уровне министров. В них приняли участие еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр энергетики Украины Герман Галущенко (фото: Минэнерго).

Основным вопросом для Украины был импорт газа. Сейчас, в период холодов, Украине приходится увеличить закупку газа в Европе, чтобы минимизировать его использование из хранилищ. Импорт в несколько дней назад поднимался в 1,6 раз – до 25-26 млн кубометров в сутки. 20 и 21 февраля он немного снизился - до 23 и 22 млн кубометров соответственно. Газ поступает через Словакию, Польшу и Венгрию.

В ПХГ к середине февраля остался минимальный объем газа практически за всю историю страны. По данным европейских площадок, на 18 февраля запас составлял около 2,2 млрд кубометров без учета 4,5 млрд кубометров "буферного" газа, который должен оставаться нетронутым. Уровень заполнения хранилищ снизился до 7,3%. Динамика сокращения объемов газа в ПХГ в феврале составляет 2,2-2,5% в сутки. Вероятно объем импорта придется еще увеличить, поскольку 20 февраля атаки россиян снова повредили объекты газодобычи.

Украине нужно найти средства для закупки минимум 1 млрд кубометров газа до конца года или товарный грант на такой же объем. Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в ходе переговоров обсуждался вопрос "необходимости в энергоносителях и вопрос импорта природного газа из европейских стран-соседей". О конкретных договоренностях по этому вопросу Минэнерго пока не сообщило.

Второй вопрос, который затрагивался по инициативе Словакии, касался возможности возобновления поставок российского газа через Украину.

По информации РБК-Украина, в руководстве Еврокомиссии по-прежнему не поддерживают возобновление транзита, как этого хочет Словакия. "Позиция Еврокомиссии остается четкой – планов таких нет (добиваться возобновления транзита российского газа через Украину - ред.)", – сказал собеседник издания. В ЕС не намерены нарушать план REPowerEU, который предусматривает постепенное сокращение и отказ от российского ископаемого топлива к 2030 году.

Министр Сакова подтвердила, что ЕК не принимает предложения Братиславы. "На вопрос о том, какое немедленное решение есть у ЕК в плане необходимого газа для Европы, и особенно для региона Центральной Европы, мы пока не получили конкретного ответа. Комиссия не разделяет нашу точку зрения, что возобновление транзита газа через Украину решит вышеупомянутые проблемы", – заявила она после трехсторонней встречи.

Но в Еврокомиссии признают, что нужно предпринимать меры для снижения стоимости газа. Доставлять его альтернативными маршрутами дороже, чем через Украину. Поэтому было решено создать техническую группу, чтобы найти пути решения ценового вопроса. "Я твердо верю, что Европейская комиссия в ближайшие недели преуспеет в принятии ряда мер, которые фактически сделают цены на энергоносители и газ более доступными для промышленности и домохозяйств", – заявила Сакова.

Словакия теряет надежду

Как долго будет длиться обсуждение "транзитного" вопроса, пока неясно. В словацкой SPP, у которой контракт с "Газпром экспортом" до 2034 года, на поставки через Украину пока не надеются. "Компания "Газпром экспорт" частично возобновила поставки газа для SPP по южному маршруту через "Турецкий поток" и Венгрию в Словакию.

Предполагается, что поставки могут постепенно, в течение весны, выйти на уровень, который обеспечит достаточный объем природного газа на следующий период", – сообщили РБК-Украина в SPP. Там также не подтвердили информацию, появившуюся в некоторых СМИ в начале февраля, о создании дочерней компании для организации транзита российского газа.

Миф про азербайджанский газ

Тем не менее возобновление транзита газа через Украину по прежнему маршруту в принципе возможно. Правда, при условии, что газ будет не российский, а, к примеру, азербайджанский. Если ЕК и Словакия найдут подходящий вариант поставок такого газа, то Украина готова будет рассмотреть предложения, заявила недавно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. "Если по результатам этого диалога будут какие-то обращения к Украине, мы будем на них реагировать", – заявила она.

О теоретической возможности возобновления транзита, но только не российского газа говорил и Герман Галущенко, и глава профильного комитета ВР Андрей Герус. "Я считаю, если это (транзит - ред.) не увеличивает баланс экспорта российского газа, то о таком варианте можно говорить. То есть если это не увеличивает газовые доходы России", - заявил Герус в интервью РБК-Украина.

Тема закупки и транзита азербайджанского через Украину обсуждается уже около года, но никакого результата пока нет. Есть большие сомнения, что Баку располагает свободными объемами газа для Словакии. Многие эксперты предполагают, что газ для транзита будет закупаться в России. По информации источников издания в правительстве Украины, в Баку заверяют, что свободный газ у них есть. Однако, в любом случае, никаких договоренностей о возможной его закупки для поставок через Украину не достигнуто.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что таких договоренностей о транзите азербайджанского через Украину и быть не может. Во-первых, он убежден, что у Баку нет свободного газа для увеличения экспорта. "Это все миф. Никакого азербайджанского газа сейчас нет. Может, он появится через несколько лет, но это будет пару миллиардов кубометров. А контракты у них уже расписаны до 2040 года", – сказал он в комментарии РБК-Украина. "По информации, которая у меня есть, в энергокомпаниях Словакии и в правительстве прекрасно знают, что собственного газа для них в Азербайджане нет", – отметил Омельченко.

Во-вторых, если даже предположить, что такой газ есть, Россия не пропустит его транзитом через свою территорию. "Никаких свободных ресурсов нет для транзита, кроме российского газа. Ни у Азербайджана, ни у Туркменистана, ни у Казахстана. А если и есть, то Россия его не пропустит из-за энергетической стратегии единого экспортного канала через "Газпром", – отметил эксперт.

В России не позволяют использовать "трубу" даже своим компаниям, право на это имеет только "Газпром". "Если они не допускают своих, то стоит ли надеяться, что пустят конкурентов?", – задается риторическим вопросом эксперт.

В Словакии надеются, что совместно с Еврокомиссией уже в ближайшее время найдут какое-то решение, чтобы снизить цену газа. "Мы призвали ЕК пересмотреть правила заполнения хранилищ. Страны ЕС должны иметь четкие правила относительно того, какая страна закупает газ, когда и в каком объеме", – заявила Сакова.

После завершения отопительного сезона, когда спрос на газ упадет и цены на энергоресурсы снизятся, накал вокруг темы транзита немного спадет. Но если для Словакии не будет найден инструмент для снижения цены газа до лета, вероятно, Братислава вместе с Будапештом будут блокировать очередное продление санкция ЕС в отношении России. Ведь окончательно от желания получать российский газа через Украину ни Словакия, ни Венгрия не отказались. Не отказалась Братислава и от угроз перекрыть импорт газа для Украины, если ее аргументы не будут приняты.