Словаччина сповнена рішучості допомогти Україні та підтримує її вступ до НАТО

Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Растислав Качер провів переговори з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

"Партнери оцінили поточну ситуацію з безпекою в Європі, особливо після оголошення про незаконні так звані "референдуми" в Україні та у світлі оголошеної часткової мобілізації в Росії", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що заявкою України на вступ в НАТО треба дуже серйозно зайнятись і кожна країна в цілому повинна самостійна обирати своїх партнерів.

"Зрозуміло, що з моменту закінчення холодної війни ми не мали більшої загрози нашій безпеці, ніж сьогоднішня авторитарна, неоімперіалістична Росія. Кремль продовжує по-звірячому вбивати народ України і вже загрожує нам ядерною зброєю, веде проти нас гібридну війну та здійснює диверсії. Він дає зрозуміти, що не планує припиняти цю війну", - заявив Качер.

Також міністр вважає вкрай важливим продовжувати гуманітарну, фінансову, військову та політичну підтримку України, щоб вона могла виграти війну, назавжди відбити російську атаку та жити у безпеці та світі.