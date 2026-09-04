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Словаччина раптово засудила удар РФ по Києву і вимагає пояснень від посла

22:50 04.09.2026 Пт
2 хв
Братислава зазвичай мовчить, але цього разу дипломати вирішили діяти жорстко
aimg Сергій Козачук
Фото: атака РФ на СБУ у Києві (Getty Images)

У Києві російський дрон атакував будівлю СБУ, яка розташована поруч із консульським відділом посольства Словаччини. У Братиславі рішуче засудили обстріл та викликали російського посла.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Словацької Республіки.

Реакція Словаччини та ситуація біля консульства

Словацька сторона наголосила, що приміщення консульського відділу в столиці України з міркувань безпеки наразі використовується обмежено. Під час ворожого удару в будівлі нікого не було.

Очільник словацького дипломатичного відомства Юрай Бланар ухвалив рішення дипломатично відреагувати на цей інцидент та викликати представника РФ.

"Я наказав викликати посла Росії у Словацькій Республіці", - повідомив Бланар.

Заклик до обох сторін

У своїй заяві словацький міністр засудив дії РФ та закликав цивілізовано дотримуватися заходів безпеки, а також звернувся із закликом щодо утримання від подальших дій.

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас ми звертаємося до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації, яка посилює напруженість та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту", - зазначив очільник МЗС Словаччини.

Словаччина зазвичай досить стримано та рідко виступає із прямим засудженням російських обстрілів цивільної чи військової інфраструктури України.

Нинішня реакція Братислави є однією з небагатьох жорстких відповідей дипломатичного характеру на дії РФ.

Реакція на удар по будівлі СБУ у Києві

Нагадаємо, 4 вересня війська РФ завдали чергового удару по столиці, поціливши у будівлю Служби безпеки України в центрі Києва. У МЗС України цю атаку назвали серйозною ескалацією та свідченням повної відмови Москви від дипломатії.

Водночас у самій Службі безпеки України попередили, що відповідь на зухвалу повітряну атаку буде болісною для ворога.

Також припускається, що атаку "Шахеда" на будівлю СБУ міг коригувати агент РФ безпосередньо з місця події за допомогою онлайн-керування.

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