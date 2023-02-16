Словаччина не пропускає в країну німецькі гаубиці із України, які потребують ремонту - ЗМІ

Словаччина не пропускає зброю через кордон до центру міста, як повідомляється, посилаючись на невирішені юридичні питання, включаючи ввізне мито. Транспортні засоби з 15 несправними самохідними гаубицями чекають перед словацьким кордоном.

Стверджується, що для того, щоб хоча б частково розрядити обстановку, федеральне міністерство оборони час від часу доставляло зброю до центру міста через сусідні країни ЄС. Видання повідомляє, що це означає не лише сотні кілометрів обхідних шляхів, а й насамперед, значну втрату часу для ремонту.

Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, що стосуються ремонтного центру, були змарновані через швидкість, з якою було укладено угоду наприкінці минулого року. У Німеччині також частково ремонтують ракетні системи MARS і установки Gepard.

Згідно з інформацією Business Insider, після різних втручань з боку федерального уряду на різних рівнях тепер також втрутився Олаф Шольц. У телефонній розмові минулого тижня чинний уряд Словаччини на чолі з Едуардом Хегером запевнив канцлера Шольца, що тепер проблему буде вирішено в найкоротший термін.