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У Словаччині запрацювала база з ремонту великої військової техніки для України

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Понеділок 12 грудня 2022 10:54
У Словаччині запрацювала база з ремонту великої військової техніки для України Фото: у Словаччині запрацювала база з ремонту великої військової техніки для України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Словаччині почала функціонувати база ремонту великої військової техніки для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"За допомогою нового ремонтного центру поблизу кордону Словаччини з Україною уряду та збройова промисловість хочуть забезпечити подальше використання важких озброєнь для відображення агресивної війни Росії", - заявив бригадний генерал Крістіан Фройдінг, голова спеціального штабу України в Міністерстві оборони Німеччини.

Німецька танкобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann організовує в регіоні ремонт великої техніки, яка була зношена або пошкоджена в боях в Україні, таких як самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ремонтний завод у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини не лише ремонтуватиме, а й модернізуватиме українську військову техніку.

Також ми писали, що Словаччина надасть пріоритет будь-яким подальшим постачанням озброєння Україні. Тому відклала постачання восьми гаубиць Zuzana 2 Словацьким збройним силам.

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