Словаччина продовжує заборону імпорту українського зерна

Він оголосив про рішення продовжити обмеження на імпорт після того, як про відповідні рішення заявили Польща та Угорщина.

Такі обмеження не стосуються транзиту українського зерна.

Заборона імпорту зерна з України

Нагадаємо, кілька країн Євросоюзу запровадили заборону на імпорт зерна з України ще навесні. Це було пов'язано з тим, що купівля зерна сильно впливала ціни на внутрішніх ринках країн.

Пізніше обмеження на імпорт українського зерна для Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини запровадила Єврокомісія. Дія заходів закінчується сьогодні.

ЄК вже оголосила про те, що знімає обмеження, пов'язані з українським зерном.

Незважаючи на таке рішення відомства, Польща та Угорщина продовжили заборону самостійно.