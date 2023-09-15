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Словакия продлевает запрет на импорт украинского зерна

Фото: Словакия продлевает запрет на импорт украинского зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия продлила запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии отменить соответствующие меры.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Йожеф Биреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он объявил о решении продлить ограничения на импорт после того, как о соответствующих решениях заявили Польша и Венгрия. 

Такие ограничения не касаются транзита украинского зерна. 

Запрет на импорт зерна из Украины

Напомним, несколько стран Евросоюза ввели запрет на импорт зерна из Украины еще весной. Это было связано с тем, что покупка зерна сильно влияла на цены на внутренних рынках стран. 

Позже ограничения на импорт украинского зерна для Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии и Словакии ввела Еврокомиссия. Действие мер заканчивается сегодня. 

ЕК уже объявила о том, что снимает ограничения, которые были связаны с украинским зерном

Несмотря на такое решение ведомства, Польша и Венгрия продлили запрет самостоятельно. 

 

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