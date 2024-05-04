Словаччина припинила приймати вантажівки на одному з пунктів пропуску: в чому причина

За даними служби, на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, у звʼязку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки.

Відтак з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.

Зазначимо, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

Коли запрацює пункт пропуску

"Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.", - пояснили в митній службі.