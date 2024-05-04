Словаччина припинила приймати вантажівки на одному з пунктів пропуску: в чому причина

Словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке". Причиною стала поломка сканера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби України.
За даними служби, на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов із ладу сканер, у звʼязку з чим словацька сторона припинила приймати до митного оформлення вантажівки.
Відтак з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також тимчасово припиняється оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів.
Зазначимо, що відповідно до діючої технології митного оформлення Словаччини усі транспортні засоби, які слідують на їх територію з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
"Наразі невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи, тому просимо перевізників врахувати дану ситуацію та за можливості використовувати для перетину кордону інші пункти пропуску.", - пояснили в митній службі.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.
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