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Всі рейси на одному сайті. В Україні запустили портал автобусних перевезень

Україна, Субота 04 травня 2024 19:42
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Всі рейси на одному сайті. В Україні запустили портал автобусних перевезень Фото: в Україні запустили портал автобусних перевезень (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство відновлення України.

"Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси", - наголосили в Мінвідновлення.

В міністерстві повідомили, що наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

Чому перевізникам варто приєднатись до порталу

За даними Мінвідновлення, це безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

До того ж це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

  • маршрут,
  • розклад руху,
  • придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до Порталу.

Що для цього варто зробити перевізнику

Лише написати офіційний лист на електронну адресу contact@dsbt.gov.ua.

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

"єЧерга" для автобусів

Нагадаємо, що від серпня минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Наразі в режимі тестування вона працює на ключових пунктах пропуску.

РБК-Україна повідомляло, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга".

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