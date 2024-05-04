Словакия перестала принимать грузовики на одном из пунктов пропуска: в чем причина

По данным службы, на словацком пункте пропуска "Вишнее Немецкое" вышел из строя сканер, в связи с чем словацкая сторона перестала принимать к таможенному оформлению грузовик.

Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту "Ужгород автомобильный" - также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

Отметим, что в соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

Когда заработает пункт пропуска

"Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска", - пояснили в таможенной службе.