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Словаччина почала отримувати від Німеччини танки замість переданих Україні БМП

Фото: Словаччина отримала від Німеччини перший Leopard 2A4 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німеччина передала Словаччині перший танк Leopard 2A4 - ними замінять радянські бойові машини піхоти (БМП), які раніше були передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Aktuality.

До кінця 2023 року Словаччина отримає 15 таких сучасних танків з Німеччини. За цей час країна має підготувати відповідні екіпажі. Танки будуть оснащені спеціальними системами для засекреченого зв'язку, сумісними з системами словацької армії.

Зазначається, що після отримання танків Словаччина відповідатиме стандартам НАТО, бо наявних 30 Т-72 для цього було недостатньо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.

Також ми писали, що посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше надати нашій країні сучасні танки.

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