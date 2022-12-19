Словаччина почала отримувати від Німеччини танки замість переданих Україні БМП

Німеччина передала Словаччині перший танк Leopard 2A4 - ними замінять радянські бойові машини піхоти (БМП), які раніше були передані Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Aktuality.
До кінця 2023 року Словаччина отримає 15 таких сучасних танків з Німеччини. За цей час країна має підготувати відповідні екіпажі. Танки будуть оснащені спеціальними системами для засекреченого зв'язку, сумісними з системами словацької армії.
Зазначається, що після отримання танків Словаччина відповідатиме стандартам НАТО, бо наявних 30 Т-72 для цього було недостатньо.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони Словаччини заявило про передачу Україні 30 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.
Також ми писали, що посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше надати нашій країні сучасні танки.
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