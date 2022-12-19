Словаччина почала отримувати від Німеччини танки замість переданих Україні БМП

Німеччина передала Словаччині перший танк Leopard 2A4 - ними замінять радянські бойові машини піхоти (БМП), які раніше були передані Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Aktuality .

До кінця 2023 року Словаччина отримає 15 таких сучасних танків з Німеччини. За цей час країна має підготувати відповідні екіпажі. Танки будуть оснащені спеціальними системами для засекреченого зв'язку, сумісними з системами словацької армії.

Зазначається, що після отримання танків Словаччина відповідатиме стандартам НАТО, бо наявних 30 Т-72 для цього було недостатньо.