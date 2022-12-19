Словакия начала получать от Германии танки вместо переданных Украине БМП
Германия передала Словакии первый танк Leopard 2A4 – ими заменят советские боевые машины пехоты (БМП), которые ранее были переданы Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Aktuality.
До конца 2023 Словакия получит 15 таких современных танков из Германии. За это время страна должна подготовить экипажи. Танки будут оборудованы специальными системами для засекреченной связи, совместимыми с системами словацкой армии.
Отмечается, что после получения танков Словакия будет соответствовать стандартам НАТО, так как существующих 30 Т-72 для этого было недостаточно.
Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1.
Также мы писали, что посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно быстрее предоставить нашей стране современные танки.
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