ua ru
Вт, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Словакия начала получать от Германии танки вместо переданных Украине БМП

Новина українською →
Словакия, Понедельник 19 декабря 2022 23:52
Словакия начала получать от Германии танки вместо переданных Украине БМП Фото: Словакия получила от Германии первый Leopard 2A4 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия передала Словакии первый танк Leopard 2A4 – ими заменят советские боевые машины пехоты (БМП), которые ранее были переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Aktuality.

До конца 2023 Словакия получит 15 таких современных танков из Германии. За это время страна должна подготовить экипажи. Танки будут оборудованы специальными системами для засекреченной связи, совместимыми с системами словацкой армии.

Отмечается, что после получения танков Словакия будет соответствовать стандартам НАТО, так как существующих 30 Т-72 для этого было недостаточно.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны Словакии заявило о передаче Украине 30 единиц боевых машин пехоты БМП-1.

Также мы писали, что посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно быстрее предоставить нашей стране современные танки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В Киеве света может не быть по 10 часов: что говорят энергетики
В Киеве света может не быть по 10 часов: что говорят энергетики
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах