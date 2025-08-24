Словаччина після ударів по "Дружбі" погрожує залишити Україну без дизеля

За його словами, словацький НПЗ Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є великим постачальником дизельного пального в Україну. Зокрема, об'єкт забезпечує 10% споживання країни.

Однак через удари по "Дружбі" Україна може залишитися без палива від Словаччини. Бланар також стверджує, що обговорив цю тему зі своїми українським колегою - Андрієм Сибігою, і міністр закордонних справ України взяв цю інформацію до відома

"Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес - захистити ці поставки, і тому також відкрито спілкується з українською стороною", - сказав Бланар.

Зазначимо, що Slovnaft - це нафтопереробний завод, який працює переважно на російській нафті. Причому нафта йде саме нафтопроводом РФ "Дружба", який останнім часом активно атакує українська сторона. Власне, заява з боку Словаччини прозвучала саме з цієї причини.

Окрім загрози для України Бланар нагадав, що Євросоюз у заяві після засідання Європейської ради в січні визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури для ЄС - неподільна. Єврокомісія зі свого боку - у разі недотримання цього готова вжити заходів.

З цієї причини в п'ятницю, 22 серпня, глави МЗС Словаччини та Угорщини надіслали спільного листа главі євродипломатії Кайє Каллас і єврокомісару з енергетики Дану Йоргенсену. У ньому вони закликали до негайного виконання зобов'язань держав-членів ЄС щодо забезпечення безпеки поставок енергоносіїв.

"Своїми сьогоднішніми заявами я в жодному разі не хочу загострювати ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу... Нам необхідно захистити свої інтереси", - заявив він.

Також очільник МЗС Словаччини додав, що наразі найголовніше - якомога швидше закінчити війну в Україні, відзначивши ініціативу президента США Дональда Трампа.

"Оскільки тільки це може покласти край взаємним атакам на енергетичну інфраструктуру з боку України на російську сторону і навпаки", - додав він.