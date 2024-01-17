Словаччина підтримала вето Угорщини на 50 млрд євро допомоги для України

Орбан на спільній з Фіцо пресконференції заявив, що будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС. Він хоче, аби для допомоги Україні був створений механізм, що базується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу.

"Але віддавати 50 мільярдів євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед є порушенням суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав Орбан.

Фіцо сказав, що Словаччина підтримує Угорщину і його уряд не підтримає ніяких "обмежень прав" Будапешту в ЄС. Він заявив, що незгода Орбана зі змінами бюджету ЄС "законна".

"Уряд Словаччини підтримає пропозиції, які прем'єр-міністр Угорщини вже висунув або висуне", - сказав Фіцо.

Що цьому передувало

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан заявляє, що буде блокувати питання.

Додамо, у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу вже завтра, 18 січня.