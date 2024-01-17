Словакия поддержала вето Венгрии на 50 млрд евро помощи для Украины

Орбан на совместной с Фицо пресс-конференции заявил, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС. Он хочет, чтобы для помощи Украине был создан механизм, основанный на распределении помощи на основе валового национального дохода.

"Но отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед является нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", - сказал Орбан.

Фицо сказал, что Словакия поддерживает Венгрию и его правительство не поддержит никаких "ограничений прав" Будапешта в ЕС. Он заявил, что несогласие Орбана с изменениями бюджета ЕС "законно".

"Правительство Словакии поддержит предложения, которые премьер-министр Венгрии уже выдвинул или выдвинет", - сказал Фицо.

Что этому предшествовало

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан заявляет, что будет блокировать вопрос.

В Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса уже завтра, 18 января.