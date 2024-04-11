Словаччина підтримає вступ України до ЄС, - Фіцо

За словами Фіцо, його країни візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня.

Підсумовуючи зустріч з українським колегою, Фіцо заявив, що сторони сьогодні схвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами. Зокрема прем'єр виступив із засудженням російської агресії, заявивши, що вторгнення було порушенням міжнародних угод. Він додав, що Київ та Братислава можуть співпрацювати в гуманітарній і цивільній сферах.

У тому ж числі прем'єр висловив підтримку Україні на її шляху до ЄС.

"Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти", - запевнив Фіцо.

Візит Шмигаля до Словаччини

Сьогодні, 11 квітня, прем‘єр-міністр України здійснив візит до Словаччини та зустрівся з її політичним керівництвом. Як відзначав Шмигаль, на порядку денному співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру президента України.

Тим часом Братислава запропонувала Україні допомогу у розмінуванні територій.