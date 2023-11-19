Словаччина не підтримає санкції ЄС проти ядерного палива РФ, - міністр

"Для нас червоною рискою є те, що санкції не повинні включати ядерне паливо, оскільки (словацькі, - ред.) атомні електростанції ще не були достатньо перетворені, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", - заявив він.

При цьому міністр зазначив, що ЄС у цьому питанні явно прислухається до думки Словаччини.

Бланар також заявив, що санкційна політика ЄС не зупинила Росію, додавши, що санкції більшою мірою вплинули на бізнес у ЄС, зокрема й словацький.

Санкції проти Росії

Євросоюз уже схвалив 11 пакетів санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема, до санкційного списку внесли фізичних і юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

В даний час ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Однак недавно стало відомо, що Угорщина повністю заблокувала обговорення нових санкцій ЄС проти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.