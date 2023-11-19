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Словаччина не підтримає санкції ЄС проти ядерного палива РФ, - міністр

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина не підтримає нові санкції Європейського союзу проти Росії, якщо вони включатимуть ядерне паливо для атомних електростанцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

"Для нас червоною рискою є те, що санкції не повинні включати ядерне паливо, оскільки (словацькі, - ред.) атомні електростанції ще не були достатньо перетворені, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі", - заявив він. 

При цьому міністр зазначив, що ЄС у цьому питанні явно прислухається до думки Словаччини.

Бланар також заявив, що санкційна політика ЄС не зупинила Росію, додавши, що санкції більшою мірою вплинули на бізнес у ЄС, зокрема й словацький.

Санкції проти Росії

Євросоюз уже схвалив 11 пакетів санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема, до санкційного списку внесли фізичних і юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

В даний час ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Однак недавно стало відомо, що Угорщина повністю заблокувала обговорення нових санкцій ЄС проти РФ.

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