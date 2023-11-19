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Словакия не поддержит санкции ЕС против ядерного топлива РФ, - министр

Фото: министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Словакия не поддержит новые санкции Европейского союза против России, если они будут включать ядерное топливо для атомных электростанций.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

"Для нас красной чертой является то, что санкции не должны включать ядерное топливо, поскольку (словацкие, - ред.) атомные электростанции еще не были достаточно преобразованы, чтобы иметь возможность работать на альтернативном топливе", - заявил он. 

При этом министр отметил, что ЕС в этом вопросе явно прислушивается к мнению Словакии.

Бланар также заявил, что санкционная политика ЕС не остановила Россию, добавив, что санкции в большей степени повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и словацкий.

Санкции против России

Евросоюз уже одобрил 11 пакетов санкций против РФ. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности, в санкционный список внесли физических и юридических лиц, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Однако недавно стало известно, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ.

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