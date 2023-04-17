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Словаччина отримала другий танк Leopard 2 замість БМП, які вона відправила Україні

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Словаччина, Понеділок 17 квітня 2023 20:02
Словаччина отримала другий танк Leopard 2 замість БМП, які вона відправила Україні Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Словаччина отримала другий із 15 танків Leopard 2A4, які їй обіцяла поставити Німеччина за передачу Україні 30 бойових машин піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Міністерства оборони Словаччини Мартіна Какащикова, яку приводить Teraz.sk

Раніше Словаччина передала Україні 30 гусеничних BVP-1. Передача словацьким військовослужбовцям другого танка Leopard 2A4 відбулася у Німеччині.

"До кінця року армія Словаччини повинна отримати 13 танків, що залишилися у Німеччині", - йдеться у заяві.

За словами прес-секретаря, перший із поставлених танків уже пройшов випробування з перевірки окремих тактико-технічних параметрів у Загорському військово-технічному та випробувальному інституті.

Раніше повідомлялось, що Словаччина передасть Україні 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1, і натомість отримає від Німеччини 15 танків Leopard.

У січні стало відомо, що Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard, які їм надала Німеччини. Мова йде про близько 30 одиниць техніки.

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