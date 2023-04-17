Словакия получила второй танк Leopard 2 вместо БМП, которые она отправила Украине

Словакия получила второй из 15 танков Leopard 2A4, которые обещала ей поставить Германия за передачу Украине 30 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартина Какащикова.

По словам пресс-секретаря, первый из поставленных танков уже прошел испытания по проверке отдельных тактико-технических параметров в Загорском военно-техническом и испытательном институте.

"До конца года армия Словакии должна получить 13 оставшихся в Германии танков", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1, и получит от Германии 15 танков Leopard.

В январе стало известно, что Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь идет об около 30 единицах техники.

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