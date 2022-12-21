Словаччина отримала дозвіл ЄС на експорт нафтопродуктів із російської сировини в Україну

Головний нафтопереробний завод країни Slovnaft, що входить до угорської енергетичної компанії MOL, зіткнувся з необхідністю припинити експорт продуктів переробки російської нафти на більшість ринків після того, як санкції набудуть чинності 5 лютого.

Виняток дозволяє Slovnaft експортувати нафтопродукти в Україну, яка цієї зими зіткнулася з серйозним браком електроенергії та тепла, спричиненою ракетними ударами Росії по найважливішій інфраструктурі.

"Нам вдалося домовитися про звільнення Словаччини, Slovnaft від режиму санкцій, який набуде чинності після 5 лютого. Завдяки цьому звільненню Slovnaft зможе експортувати всі нафтопродукти не тільки до Чехії, а й до України... що допоможе стабілізувати виробничі та операційні результати нашого нафтопереробного заводу Slovnaft наступного року", - сказав Хірман.

Словаччина отримує майже 100% сирої нафти з Росії трубопроводом "Дружба", який проходить через Україну. Але Slovnaft планує скоротити цю частку приблизно до 60% наступного року, щоб зберегти свій потенціал для експорту на інші ринки.

Нині нафтопереробний завод Slovnaft експортує значну частину своєї продукції обсягом 124 тисячі барелів на день.

Раніше компанія заявила, що тестує різні суміші, щоб замінити частину своїх російських поставок.