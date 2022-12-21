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Словакия получила разрешение ЕС на экспорт нефтепродуктов из российского сырья в Украину

Фото: Словакия будет поставлять нефтепродукты в Украину после февраля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Словакия добилась освобождения от санкций Европейского Союза в отношении российской нефти. Это позволит ей продолжить экспорт нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, в Украину, испытывающую энергетический голод, заявил министр экономики Карел Хирман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Главный нефтеперерабатывающий завод страны Slovnaft, входящий в венгерскую энергетическую компанию MOL, столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов переработки российской нефти на большинство рынков после того, как санкции вступят в силу 5 февраля.

Исключение позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая этой зимой столкнулась с серьезной нехваткой электроэнергии и тепла, вызванной ракетными ударами России по важнейшей инфраструктуре.

"Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от режима санкций, который вступит в силу после 5 февраля. Благодаря этому освобождению Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину... что поможет стабилизировать производственные и операционные результаты нашего нефтеперерабатывающего завода Slovnaft в следующем году", - сказал Хирман.

Словакия получает почти 100% сырой нефти из России по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину. Но Slovnaft планирует сократить эту долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.

В настоящее время нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть своей продукции объемом 124 тысяч баррелей в день.

Ранее компания заявила, что тестирует различные смеси, чтобы заменить часть своих российских поставок.

Как сообщало РБК-Украина, Венгрия добивается исключений из санкций против РФ для поставок нефтепродуктов в Украину.

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СловакияНафта