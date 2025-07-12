Словаччина може розблокувати нові санкції ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спілкування із пресою 12 липня припустив, що санкційний пакет буде розблоковано. Але головна умова - це домовленість з європейськими партнерами щодо пом'якшення заборони російського газу.

"Нам потрібно щось виграти в цій боротьбі, хоча це не буде стовідсотковий результат", - заявив він.

За словами Фіцо, це питання вже обговорювалося з лідерами Німеччини та Франції. Словацький прем'єр пояснив, що його країна хоче отримати політичні гарантії вирішення проблеми від Європейської комісії та партнерів по ЄС.

"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка (15 липня, - ред.), оскільки напруженість зростає з усіх боків", - додав він.