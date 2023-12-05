Словаччина і Чехія прагнуть продовжити дозвіл на продаж продуктів із нафти РФ, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Відсьогодні, 5 грудня, завершується термін дії виключення із запроваджених Європейським союзом обмежень, що дає можливість Словаччині продавати продукти переробки російської нафти.

При цьому Братислава та Прага закликають у новому, 12-му санкційному пакеті ЄС проти РФ продовжити дію такої опції. Так, влада Словаччини та Чехії побоюється впливу на промисловість та підвищення цін у низці країн Центральної Європи.

За даними видання, нафтопереробний завод Slovnaft у Словаччині, що належить угорській групі MOL, не зміг ще перейти з "важкої" нафти з РФ на "легшу", що імпортується з інших держав. Такий перехід орієнтовно оцінюють у 200 мільйонів євро, і він вимагатиме більше часу, ніж передбачалося раніше.

При цьому уряд Чехії наполягає на завершенні модернізації трубопроводу, який сполучає середземноморський порт у Трієсті з Центральною Європою. Це дозволило б знизити залежність від поставок через російський нафтопровід "Дружба". У статті зазначається, що реалізувати проект вийде не раніше 2024 року.

Водночас країни Балтії, а також Польща, виступають проти продовження дії таких санкційних винятків.

Як зазначили у розмові з журналістами представники Європейської комісії, на дискусіях про 12 пакет санкцій це питання не стане критичним і не зможе зірвати узгодження документа про введення обмежень щодо РФ.

12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Нагадаємо, 15 листопада Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Пропонується запровадити обмежувальні заходи щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ЄС пропонує вести нові заборони на імпорт та експорт, у тому числі на російські алмази, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

За даними Reuters, США, ЄС та Велика Британія тиснуть на низку країн через нафтові санкції проти Росії. Додамо, що раніше ЗМІ повідомляли про бажання низки країн Євросоюзу пом'якшити заборону на реекспорт у РФ у новому пакеті санкцій.