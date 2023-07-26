Словаччина хоче допомогти Україні з експортом зерна, однак є нюанс

Як відзначив Біреш, він бачить вирішення питання у коридорах солідарності - торгівельних шляхах між ЄС й Україною через автомобільні, залізничні та річкові шляхи, які були розширені через війну. Водночас проблема полягає в тому, що експорт буде відносно дорогим.

"Словаччина намагається максимально допомогти Україні у сфері інфраструктури, щоб транспортні умови були якомога простішими і зерно потрапляло туди, де воно найбільше потрібно", - додав Біреш.

Зазначається, що допомогу в експорті також в Брюсселі запропонував й литовський колега Біреша Кестутіс Навіцкас.

Експорт зерна та обстріли

Після того як Росії вийшла із "зернової угоди", ворог майже щоночі атакує південь України. Зокрема, агресор активно обстрілює Одесу й область. Тим часом Рада безпеки ООН планує зібратись сьогодні, аби порушити питання російських ударів та нібито "переслідування" УПЦ МП в Україні.