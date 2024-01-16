Словаччина не допустить, щоб Угорщину позбавили права голосу в ЄС, - прем'єр

"Щодо Угорщини, тобто пропозиції та резолюції, які закликають навіть відібрати право голосу чи інші важливі можливості, які є у країни-члена ЄС. Якщо я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я ніколи не погоджуся на те, щоб країну карали за боротьбу за свій суверенітет та національні інтереси", - заявив Фіцо під час зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Глава словацького уряду нагадав, що для будь-якого такого обмеження потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Він назвав ініціативу позбавити Угорщину права голосу "нападом на країну". Вона, за його словами, нібито суперечить поглядам на важливість суверенітету та захисту національних інтересів окремих країн-членів ЄС.

Що передувало

Нагадаємо, 9 січня депутат Європарламенту Петрі Сарвамаа ініціював збір підписів для того, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС.

Вже за чотири дні євродепутат заявив, що необхідну кількість підписів під петицією зібрали.

Таку ініціативу Європарламент може розглянути вже цього тижня.

Варто зауважити, що Угорщина неодноразово блокувала рішення щодо допомоги Україні від ЄС. Зокрема, вона наклала вето на надання нашій країні 50 млрд євро.