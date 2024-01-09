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Історична петиція. У Європарламенті запропонували позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС

Вівторок 09 січня 2024 18:32
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Історична петиція. У Європарламенті запропонували позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС Архівне фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Європарламенту Петрі Сарвамаа.

"Це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини - процедура, передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, ніколи не була ініційована", - йдеться в заяві.

Депутат наголосив, що механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

"Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати - позбавити Орбана права голосу в Раді", - додав він.

Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС. У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Шантаж з боку Угорщини

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

За словами голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в блоці готується альтернативний план щодо фінансової підтримки України у разі відсутності консенсусу між країнами.

Politico писало, що Угорщина готова піти на компроміс щодо допомоги Україні за умови, що фінансування переглядатиметься щорічно.

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