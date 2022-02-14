Слова вирвані з контексту. У МЗС відреагували на заяву Пристайка щодо відмови від НАТО
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову України від НАТО, щоб не було повномасштабної війни з РФ. У Міністестві закордонних справ заявили, що ці слова вирвані з контексту.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна спікер МЗС України Олег Ніколенко.
"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту", - заявив він.
Разом з тим, у МЗС зазначили, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.
"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу", - додав Ніколенко.
За його словами, загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням.
"При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - зазначив Ніколенко.
Що сказав Пристайко
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив відмову від НАТО, щоб не було війни з РФ. Це він заявив в ефірі ВВС Radio 5.
На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії висунуло умову для деескалації ситуації на кордоні з Україною.
Зазначимо, 8 лютого міністри закордонних справ України і Франції Дмитро Кулеба і Жан Ів Ле Дріан назвали важливий крок у деескалації ситуації на кордоні з Росією.