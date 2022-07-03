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Слова Лукашенко о единой армии с РФ являются опасным сигналом для Украины, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление лидера беларуского режима Александра Лукашенко о единой армии с Россией является опасным сигналом для Украины и для народа Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом.

"Та информация, о которой вы сказали (заявление Лукашенко о единой армии с РФ - ред.), я думаю, это, прежде всего, опасно для беларуского народа. Он должен не вовлекать Беларусь в захватническую войну России против Украины. Я думаю, опасным звучит сигнал, который был. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, ранее Лукашенко не раз подавал сигналы о том, что удары по Украине были выпущены без его воли.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие беларуской армии в войне против Украины было определено давно.

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