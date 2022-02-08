Там немає слова "автономія". США звинуватили Росію у спотворенні мінських домовленостей
Росія спотворює мінські угоди, в тому числі наполягаючи на так званій "автономії" для Донбасу. У домовленостях це слово ніде не згадується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"Росія просуває спотворену інтерпретацію мінських угод, в тому числі наполягає на "автономії" для контрольованого нею Донбасу. Ніде в мінських угодах не згадується слово "автономія", - підкреслили в дипмісії.
У посольстві зазначили, що Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати мінські угоди, в тому числі щорічно приймаючи закон про особливий статус Донбасу. Однак Росія продовжує порушувати режим припинення вогню і відмовляється брати участь в обговоренні питань щодо врегулювання спровокованого нею конфлікту. Крім того, Москва робить вигляд, що не є його стороною.
Нагадаємо, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен назвав умову готовності України надати особливий статус для Донбасу.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето".