"Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора. Він пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів. Більше того, проявивши свою "користь" для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації "ДНР", - пише пресслужба.

Чоловік активно допомагав ворогу розвідувати місця розташування й маршрути переміщення наших воїнів. Також він передавав своїм "кураторам" локації цивільних й критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. Після чого ворог використовував дані для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів й підготовки диверсій.

"Для збору розвідданих він здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації. Зібрані відомості надсилав представникам спецслужб рф через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку", - додає СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання зрадника було виявлено мобільний телефон та докази листування із ворогом.

Наразі колаборанту оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Слов'янську затримали агента Росії, який збирав для ворога розвіддані (ssu.gov.ua)