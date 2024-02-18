У Слов'янську та Краматорську збільшилася кількість жертв через вчорашні обстріли

Зазначається, що близько 19:40 17 лютого армія РФ завдала ракетного удару по Слов'янську. Було зруйноване приміщення, в якому розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня. Під завалами будівлі виявили тіло охоронця.

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У Краматорську був зруйнований приватний будинок. Вчора там виявили двох жертв: 46-річну матір та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Крім того, до лікарні доставили подружжя пенсіонерів, які отримали травми.

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Що ще відомо про атаку

Пізно ввечері росіяни завдали низки ударів по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.

Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор. Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.

У Слов'янську була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Там виникла пожежа, її ліквідували.