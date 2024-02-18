У Слов'янську та Краматорську збільшилася кількість жертв через вчорашні обстріли

Кількість жертв внаслідок обстрілів Краматорська та Слов'янська збільшилася. З-під завалів дістали тіла двох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха та Донецьку обласну прокуратуру у Telegram.
Зазначається, що близько 19:40 17 лютого армія РФ завдала ракетного удару по Слов'янську. Було зруйноване приміщення, в якому розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня. Під завалами будівлі виявили тіло охоронця.
facebook.com/Vadymlyakh
У Краматорську був зруйнований приватний будинок. Вчора там виявили двох жертв: 46-річну матір та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.
Крім того, до лікарні доставили подружжя пенсіонерів, які отримали травми.
t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Пізно ввечері росіяни завдали низки ударів по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.
Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор. Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.
У Слов'янську була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Там виникла пожежа, її ліквідували.
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