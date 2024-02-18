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У Слов'янську та Краматорську збільшилася кількість жертв через вчорашні обстріли

Фото: у Слов'янську та Краматорську збільшилася кількість жертв (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок обстрілів Краматорська та Слов'янська збільшилася. З-під завалів дістали тіла двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха та Донецьку обласну прокуратуру у Telegram.

Зазначається, що близько 19:40 17 лютого армія РФ завдала ракетного удару по Слов'янську. Було зруйноване приміщення, в якому розташовувались пункт незламності і соціальна їдальня. Під завалами будівлі виявили тіло охоронця. 

 

facebook.com/Vadymlyakh

У Краматорську був зруйнований приватний будинок. Вчора там виявили двох жертв: 46-річну матір та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт знайдено рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака.

Крім того, до лікарні доставили подружжя пенсіонерів, які отримали травми.

 

t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Що ще відомо про атаку

Пізно ввечері росіяни завдали низки ударів по Донецькій області. Під вогнем, зокрема, опинилися Слов'янськ та Краматорськ.

Відомо, що по Краматорську росіяни випустили три ракети. Потрапили у промзону і приватний сектор. Також рятувальники ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.

У Слов'янську була частково зруйнована триповерхова будівля школи. Там виникла пожежа, її ліквідували.

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