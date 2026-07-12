В Славянске российский дрон атаковал грузовик с горючим прямо на заправке

В Славянске Донецкой области российский беспилотник атаковал грузовик с горючим, который стоял на территории автозаправочной станции. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожарным удалось остановить распространение огня и горючего на значительную площадь. Пострадавших в результате инцидента нет .

Из-за попадания беспилотника на территории АЗС вспыхнул пожар, а горючее разлилось на прилегающую территорию. Это создало серьезную угрозу более масштабному взрыву .

По информации ГСЧС, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города в середине дня. Вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль, который перевозил легковоспламеняющиеся жидкости.

Удары РФ по украинским АЗС

Напомним, что в последнее время российские оккупационные войска все чаще выбирают украинские автозаправочные станции целями для своих воздушных атак. В частности, всего несколько дней назад, 9 июля, вражеский беспилотник попал в АЗС в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар, а один мужчина получил ранения.

Похожая тактика фиксируется и в других регионах прифронтовых. Так, 8 июля захватчики нанесли двойной удар дронами по заправке в Харькове. На месте инцидента также возникло возгорание, а один из гражданских пострадал.

Из-за таких прицельных обстрелов гражданской инфраструктуры городские власти призывают граждан к максимальной осторожности. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что враг намеренно сделал автозаправочные станции мишенями, и призвал людей планировать заправку авто только в периоды отсутствия воздушной тревоги.