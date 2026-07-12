ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Славянске российский дрон атаковал грузовик с горючим прямо на заправке

20:55 12.07.2026 Вс
2 мин
Горючее разлилось по территории АЗС, угрожая мощным взрывом
aimg Сергей Козачук
В Славянске российский дрон атаковал грузовик с горючим прямо на заправке Фото: в Славянске дрон РФ атаковал грузовик с горючим на АЗС (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Славянске Донецкой области российский беспилотник атаковал грузовик с горючим, который стоял на территории автозаправочной станции. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Детали вражеского удара

По информации ГСЧС, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города в середине дня. Вражеский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль, который перевозил легковоспламеняющиеся жидкости.

Из-за попадания беспилотника на территории АЗС вспыхнул пожар, а горючее разлилось на прилегающую территорию. Это создало серьезную угрозу более масштабному взрыву.

На место происшествия прибыли спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание.

Фото: в Славянске дрон РФ атаковал грузовик с горючим на АЗС (t.me/dsns_telegram)

Пожарным удалось остановить распространение огня и горючего на значительную площадь. Пострадавших в результате инцидента нет.

Удары РФ по украинским АЗС

Напомним, что в последнее время российские оккупационные войска все чаще выбирают украинские автозаправочные станции целями для своих воздушных атак. В частности, всего несколько дней назад, 9 июля, вражеский беспилотник попал в АЗС в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар, а один мужчина получил ранения.

Похожая тактика фиксируется и в других регионах прифронтовых. Так, 8 июля захватчики нанесли двойной удар дронами по заправке в Харькове. На месте инцидента также возникло возгорание, а один из гражданских пострадал.

Из-за таких прицельных обстрелов гражданской инфраструктуры городские власти призывают граждан к максимальной осторожности. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что враг намеренно сделал автозаправочные станции мишенями, и призвал людей планировать заправку авто только в периоды отсутствия воздушной тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Война в Украине Атака дронов ГСЧС
Новости
Трагедия в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей заводов
Трагедия в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей заводов
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли