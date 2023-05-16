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У Слов'янську пролунав вибух

Фото: вибух у Слов'янську пролунав уночі 16 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Слов'янську Донецької області близько півночі 16 травня пролунав звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибух у Слов'янську чули близько 00:00, а сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали в Донецькій області приблизно о 22:40.

Жителів регіону закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".

Пізніше в Telegram-каналі Карта повітряних тривог повідомили про вибухи цієї ночі у Костянтинівці та Краматорському районі.

Нагадаємо, що перед цим війська РФ вночі 15 травня обстріляли житлові будинки у Краматорську.

Раніше, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

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ВибухВійна Росії проти України