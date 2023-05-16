У Слов'янську пролунав вибух

У Слов'янську Донецької області близько півночі 16 травня пролунав звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
Вибух у Слов'янську чули близько 00:00, а сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали в Донецькій області приблизно о 22:40.
Жителів регіону закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".
Пізніше в Telegram-каналі Карта повітряних тривог повідомили про вибухи цієї ночі у Костянтинівці та Краматорському районі.
Нагадаємо, що перед цим війська РФ вночі 15 травня обстріляли житлові будинки у Краматорську.
Раніше, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.
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