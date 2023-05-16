В Славянске прозвучал взрыв

В Славянске Донецкой области около полуночи 16 мая прозвучал звук взрыва. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрыв в Славянске слышали около 00:00, а сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в Донецкой области примерно в 22:40.
Жителей региона призывают оставаться в укрытиях и придерживаться правил "двух стен".
Позже в Telegram-канале Карта воздушных тревог сообщили о взрывах этой ночью в Константиновке и Краматорском районе.
Напомним, что перед этим войска РФ ночью 15 мая обстреляли жилые дома в Краматорске.
Ранее, в воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.