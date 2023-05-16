ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську пролунав вибух

Новость на русском →
Слов'янськ, Вівторок 16 травня 2023 00:11
У Слов'янську пролунав вибух Фото: вибух у Слов'янську пролунав уночі 16 травня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Слов'янську Донецької області близько півночі 16 травня пролунав звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибух у Слов'янську чули близько 00:00, а сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали в Донецькій області приблизно о 22:40.

Жителів регіону закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".

Пізніше в Telegram-каналі Карта повітряних тривог повідомили про вибухи цієї ночі у Костянтинівці та Краматорському районі.

Нагадаємо, що перед цим війська РФ вночі 15 травня обстріляли житлові будинки у Краматорську.

Раніше, у неділю, 14 травня, російські війська обстріляли з "Урагану" Курахове Донецької області. Внаслідок обстрілу отримали поранення троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію