У Слов'янську пролунав вибух

У Слов'янську Донецької області близько півночі 16 травня пролунав звук вибуху. Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибух у Слов'янську чули близько 00:00, а сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали в Донецькій області приблизно о 22:40. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін". Пізніше в Telegram-каналі Карта повітряних тривог повідомили про вибухи цієї ночі у Костянтинівці та Краматорському районі.