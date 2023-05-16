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В Славянске прозвучал взрыв

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Славянск, Вторник 16 мая 2023 00:11
В Славянске прозвучал взрыв Фото: взрыв в Славянске прозвучал ночью 16 мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Славянске Донецкой области около полуночи 16 мая прозвучал звук взрыва. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрыв в Славянске слышали около 00:00, а сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в Донецкой области примерно в 22:40.

Жителей региона призывают оставаться в укрытиях и придерживаться правил "двух стен".

Позже в Telegram-канале Карта воздушных тревог сообщили о взрывах этой ночью в Константиновке и Краматорском районе.

Напомним, что перед этим войска РФ ночью 15 мая обстреляли жилые дома в Краматорске.

Ранее, в воскресенье, 14 мая, российские войска обстреляли из "Урагана" Курахово Донецкой области. В результате обстрела получили ранения три человека.

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