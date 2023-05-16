В Славянске прозвучал взрыв

В Славянске Донецкой области около полуночи 16 мая прозвучал звук взрыва. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрыв в Славянске слышали около 00:00, а сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в Донецкой области примерно в 22:40.

Жителей региона призывают оставаться в укрытиях и придерживаться правил "двух стен".

Позже в Telegram-канале Карта воздушных тревог сообщили о взрывах этой ночью в Константиновке и Краматорском районе.