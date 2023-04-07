У Слов'янську пролунало два гучні вибухи

У Слов'янську Донецької області сьогодні вночі, 7 квітня, пролунали два гучні вибухи, повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Поки що про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляли. У разі подальшого обстрілу мешканців міста закликають по можливості залишатися в безпечних місцях, або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що російські війська часто обстрілюють Слов'янськ. Внаслідок однієї з останніх атак у місті було пошкоджено залізничну колію.

Також ми писали, що окупаційні війська 27 березня обстріляли Слов'янськ. Внаслідок атаки є жертва та поранені, відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський.

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