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В Славянске прозвучало два громких взрыва

Фото: в Славянске прозвучало два громких взрыва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Славянске Донецкой области сегодня ночью, 7 апреля, прозвучали два громких взрыва, воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Пока о причинах и последствиях взрывов официальные источники ничего не сообщали. В случае дальнейших обстрелов жителей города призывают по возможности оставаться в безопасных местах, или же соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что российские войска часто обстреливают Славянск. В результате одной из последних атак в городе был поврежден железнодорожный путь.

Также мы писали, что оккупационные войска 27 марта обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки есть жертва и раненые, видео последствий удара в сети опубликовал президент Владимир Зеленский.

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