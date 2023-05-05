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У Слов'янську пролунали вибухи

Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 5 травня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На цей час офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Зазначається, що було чутно щонайменше чотири вибухи.

В місті та області оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Сьогодні стало відомо, що кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська зросла до 23 осіб.

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