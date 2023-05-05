В Славянске раздались взрывы

В пятницу, 5 мая, в Славянске (Донецкая область) раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что было слышно не менее четырех взрывов.

В настоящее время официальная информация о взрывах не поступала.

Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек .

Сегодня стало известно, что количество раненых в результате вчерашних обстрелов Славянска возросло до 23 человек.

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