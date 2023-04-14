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У Слов'янську пролунали вибухи

Фото: У Слов'янську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що було чутно щонайменше 13 вибухів.

Після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

На цей час офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Оновлено 16:41

"Суспільне" пише, що звуки вибухів було чутно також у Краматорську та Костянтинівці Донецької області.

Нагадаємо, що вчора російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.

До цього повідомлялось, що до цього жителі Слов'янська чули потужні вибухи в місті.

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