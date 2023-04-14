У Слов'янську пролунали вибухи

У п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зазначається, що було чутно щонайменше 13 вибухів.
Після цього в області було оголошено повітряну тривогу.
На цей час офіційна інформація щодо вибухів не надходила.
Оновлено 16:41
"Суспільне" пише, що звуки вибухів було чутно також у Краматорську та Костянтинівці Донецької області.
Нагадаємо, що вчора російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.
До цього повідомлялось, що до цього жителі Слов'янська чули потужні вибухи в місті.
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