У Слов'янську пролунали вибухи

У п'ятницю, 14 квітня, у Слов'янську (Донецька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Суспільне" пише , що звуки вибухів було чутно також у Краматорську та Костянтинівці Донецької області.

На цей час офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

Після цього в області було оголошено повітряну тривогу.

Зазначається, що було чутно щонайменше 13 вибухів.

Нагадаємо, що вчора російські війська минулої ночі вдарили по Слов'янську Донецької області з С-300. Постраждала цивільна інфраструктура.

До цього повідомлялось, що до цього жителі Слов'янська чули потужні вибухи в місті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.