В Славянске раздались взрывы

В пятницу, 14 апреля, в Славянске (Донецкая область) раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отмечается, что было слышно не менее 13 взрывов.
После этого в области была объявлена воздушная тревога.
На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.
Обновлено 16:41
"Суспільне" пишет, что звуки взрывов были слышны также в Краматорске и Константиновке Донецкой области.
Напомним, что вчера российские войска прошлой ночью ударили по Славянску Донецкой области по С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что до этого жители Славянска слышали мощные взрывы в городе.
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