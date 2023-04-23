ua ru
Нд, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську пролунала серія вибухів

Новость на русском →
Неділя 23 квітня 2023 00:09
У Слов'янську пролунала серія вибухів Фото: вибухи у Слов'янську пролунали вночі 22 квітня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Слов'янську Донецької області вчора пізно ввечері, 22 квітня, пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у регіоні оголошували після вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги жителів регіону просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 20 квітня у Слов'янську Донецької області пролунав вибух.

Також ми писали, що російські війська в ніч проти 18 квітня атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки у місті пошкоджено будинки, медичний заклад та автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою