В Славянске прозвучала серия взрывов

В Славянске Донецкой области вчера поздно вечером, 22 апреля, прозвучала серия взрывов. Воздушную тревогу в регионе объявляли после взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. До окончания воздушной тревоги жителей региона просят оставаться в укрытиях, или же соблюдать правило "двух стен".

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля в Славянске Донецкой области раздался взрыв.

Также мы писали, что российские войска в ночь на 18 апреля атаковали Славянск Донецкой области. В результате атаки в городе повреждены дома, медицинское учреждение и автомобили.

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