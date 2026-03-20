У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей, але не по всьому місту
Зі Слов'янська почнуть примусово евакуювати дітей. Але такі заходи діятимуть не для всіх районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.
Як зазначив Філашкін, евакуювати дітей будуть з окремих районів Слов'янська, які найбільш уразливі для російських обстрілів. Мова про такі вулиці та провулки:
- В'ячеслава Чорновола;
- Миронівська;
- Карпатська;
- Шахтарська;
- Орденоносців;
- Лисичанська;
- Попова;
- Навська;
- Ростовська;
- Таганрозька;
- Пирогова;
- Степова;
- Селезнівська;
- Широка;
- Великодня;
- Селянська;
- Лівобережна;
- Вербова;
- Макіївська;
- А. Солов'яненка;
- Г. Тимофєєва;
- Курортна;
- Січова;
- Молдавська;
- Енергетиків;
- Подільська;
- Азовська;
- Б. Грінченка;
- Подільська;
- Криничний;
- Миронівський;
- Карпатський;
- Шахтарський;
- Бурштиновий;
- Райгородський;
- Лівобережний;
- Широкий;
- Селянський.
"Наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення", - зазначив голова ОВА.
За його словами, зараз найважливіше - зберегти життя дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення про виїзд.
Удар по Слов'янську
Нагадаємо, 10 березня російські окупанти вдарили по центру Слов'янська авіабомбами, через що загинули й дістали поранення мирні жителі.
Росіяни цілилися по щільній житловій забудові, один із боєприпасів влучив по багатоквартирному будинку.