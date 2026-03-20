У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей, але не по всьому місту

17:23 20.03.2026 Пт
Місто розташоване за 13 кілометрів від так званої сірої зони на фронті
aimg Іван Носальський
У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей, але не по всьому місту Ілюстративне фото: зі Слов'янська будуть евакуювати дітей (Getty Images)

Зі Слов'янська почнуть примусово евакуювати дітей. Але такі заходи діятимуть не для всіх районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.

Як зазначив Філашкін, евакуювати дітей будуть з окремих районів Слов'янська, які найбільш уразливі для російських обстрілів. Мова про такі вулиці та провулки:

  • В'ячеслава Чорновола;
  • Миронівська;
  • Карпатська;
  • Шахтарська;
  • Орденоносців;
  • Лисичанська;
  • Попова;
  • Навська;
  • Ростовська;
  • Таганрозька;
  • Пирогова;
  • Степова;
  • Селезнівська;
  • Широка;
  • Великодня;
  • Селянська;
  • Лівобережна;
  • Вербова;
  • Макіївська;
  • А. Солов'яненка;
  • Г. Тимофєєва;
  • Курортна;
  • Січова;
  • Молдавська;
  • Енергетиків;
  • Подільська;
  • Азовська;
  • Б. Грінченка;
  • Подільська;
  • Криничний;
  • Миронівський;
  • Карпатський;
  • Шахтарський;
  • Бурштиновий;
  • Райгородський;
  • Лівобережний;
  • Широкий;
  • Селянський.

"Наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення", - зазначив голова ОВА.

За його словами, зараз найважливіше - зберегти життя дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення про виїзд.

Удар по Слов'янську

Нагадаємо, 10 березня російські окупанти вдарили по центру Слов'янська авіабомбами, через що загинули й дістали поранення мирні жителі.

Росіяни цілилися по щільній житловій забудові, один із боєприпасів влучив по багатоквартирному будинку.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
