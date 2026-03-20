У Слов'янську оголосили примусову евакуацію дітей, але не по всьому місту

Зі Слов'янська почнуть примусово евакуювати дітей. Але такі заходи діятимуть не для всіх районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram .

Як зазначив Філашкін, евакуювати дітей будуть з окремих районів Слов'янська, які найбільш уразливі для російських обстрілів. Мова про такі вулиці та провулки:

В'ячеслава Чорновола;

Миронівська;

Карпатська;

Шахтарська;

Орденоносців;

Лисичанська;

Попова;

Навська;

Ростовська;

Таганрозька;

Пирогова;

Степова;

Селезнівська;

Широка;

Великодня;

Селянська;

Лівобережна;

Вербова;

Макіївська;

А. Солов'яненка;

Г. Тимофєєва;

Курортна;

Січова;

Молдавська;

Енергетиків;

Подільська;

Азовська;

Б. Грінченка;

Подільська;

Криничний;

Миронівський;

Карпатський;

Шахтарський;

Бурштиновий;

Райгородський;

Лівобережний;

Широкий;

Селянський.

"Наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення", - зазначив голова ОВА.

За його словами, зараз найважливіше - зберегти життя дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення про виїзд.