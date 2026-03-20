В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей, но не по всему городу
Из Славянска начнут принудительно эвакуировать детей. Но такие меры будут действовать не для всех районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.
Как отметил Филашкин, эвакуировать детей будут из отдельных районов Славянска, которые наиболее уязвимы для российских обстрелов. Речь о таких улицах и переулках:
- Вячеслава Чорновола;
- Мироновская;
- Карпатская;
- Шахтерская;
- Орденоносцев;
- Лисичанская;
- Попова;
- Навская;
- Ростовская;
- Таганрогская;
- Пирогова;
- Степная;
- Селезневская;
- Широкая;
- Великодняя;
- Селянская;
- Левобережная;
- Вербовая;
- Макеевская;
- А. Соловьяненко;
- Г. Тимофеева;
- Курортная;
- Сечевая;
- Молдавская;
- Энергетиков;
- Подольская;
- Азовская;
- Б. Гринченко;
- Подольская;
- Криничный;
- Мироновский;
- Карпатский;
- Шахтерский;
- Бурштиновый;
- Райгородский;
- Левобережный;
- Широкий;
- Селянский.
"Приказ передан на согласование в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения", - отметил глава ОВА.
По его словам, сейчас самое важное - сохранить жизни детей, которые не способны самостоятельно принимать решения о выезде.
Удар по Славянску
Напомним, 10 марта российские оккупанты ударили по центру Славянска авиабомбами, из-за чего погибли и получили ранения мирные жители.
Россияне целились по плотной жилой застройке, один из боеприпасов попал по многоквартирному дому.